Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem (9)

BAKAN KOCA: 2'Sİ KALP KRİZİNDEN TOPLAM 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ 'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin 'de 1 kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, "Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamız yıkık. Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK: DEPREMZEDELER İÇİN OKULLARIMIZI AÇTIK

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ ve Malatya'da geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan depremzedeler için okulların açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Elazığ ve Malatya'da deprem sonrası geceyi dışarıda geçirmek durumunda kalan vatandaşlarımız için okullarımızı açtık. AFAD koordinasyonunda yurttaşlarımızın can güvenliği için teyakkuzdayız" dedi.

THY'DEN ELAZIĞ'A EK SEFER

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından harekete geçen Türk Hava Yolları(THY) İstanbul ve Ankara' dan bu kente ek sefer düzenleme kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, "Ankara'dan Elazığ'a 2, Sabiha' dan Elazığ'a 1, İstanbul Havalimanından Elazığ'a ve Malatya' ya 1 ek sefer planlanladık" dedi.

SAKARYA'DAN, ELAZIĞ'A AKOM TIR'I GÖNDERİLDİ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a mobil kriz merkezi TIR'ı gönderdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'a mobil kriz merkezi TIR'ını gönderdi. İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yola çıkan TIR, bölgede telefon şebekesinin çökmesi durumunda iletişimi sağlayacak. İçerisinde mutfak, banyo 12 adet yatak bulunan TIR uydu telefonları vasıtasıyla haberleşmeyi ve bölgede yapılacak arama- kurtarma faaliyetlerine katkı verecek. TIR bölgede görev alan kurtarma ekiplerinin koordinasyonunda önemli rol üstlenecek.

BAŞKAN YÜCE: BİZLER SAKARYA OLARAK BU DEPREMİ YAŞAYANLARDAN BİRİYİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, mobil kriz merkezi TIR'ını deprem bölgesine gönderirken yaptığı açıklamada, "Bizler Sakarya olarak bu depremi yaşayanlardan biriyiz. O dönemlerde ben de belediye başkanıydım ve şehrimizde bu depremi yaşamıştık. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar bizlere ulaştırılmıştı. ve onlarla yaralarımızı sarmaya çalışmıştık. Bizde bu acıyı yakinen yaşayan vatandaşlar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak hemen acilen ilk yardım tertibatı içerisinde olan ve acil tedbirlerimizi idare edecek AKOM TIR'ımızı hemen Elazığ ve Malatya şehrimize gönderiyoruz. İhtiyaç duyuldukça anında göndermek üzere arkadaşlarımız hazır kıta beklemekteler" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: ELAZIĞ - MALATYA - ANKARA - İSTANBUL - SAKARYA,