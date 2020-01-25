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Elazığ'da 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremde, Maden ilçesine bağlı Gezin beldesinde 6 katlı bir bina çöktü. Binanın altında 4 kişinin olduğu bildirilirken, bazılarına ses ile ulaşıldığı aktarıldı. Enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

25.01.2020 00:20 | Son Güncelleme: 25.01.2020 00:36

'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremden, ilçesine bağlı Beldesi de etkilendi. Beldedeki 6 katlı bir bina yerle bir oldu. Enkazın altında 4 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Binanın deprem öncesinde boşaltılmış olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ekiplerin enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

BAKAN SOYLU: 1 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Bakan Soylu, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin bilgiler verdi.

Soylu, Elazığ Sivrice'de şu anda merkezde bir can kaybı olmadığını söyledi. 4-5 yıkık bina haricinde herhangi bir hasar olmadığını belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Pütürge'de yine birkaç binanın yıkık ihbarı geldi merkezde ama onun dışında herhangi bir can kaybı yok. Yine Doğanyol'da maalesef Allah rahmet eylesin bir can kaybımız var. Bir vatandaşımız vefat etti. Elazığ Maden Gezin beldesinde 4-5 katlı bir bina yıkıldı. O 4-5 katlı binanın içerisinde yaşayanlar vardı. İçeriden 1 kişi sağ olarak kurtuldu, diğerlerini kurtarma çalışmaları sürüyor. Onun dışında çevre köylerden ve bahsettiğim alanların hiçbirisinde şu ana kadar bu ölüm haberinin dışında herhangi bir ölüm haberi merkezlerimize, emniyetimize, jandarmamıza, valilerimize, 112'ye, şu ana kadar intikal etmiş değil. Kamuoyuna bilgiler geldikçe milletimize bu bilgileri nakledeceğimizi ifade etmek istiyorum."

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Sivrice, Elazığ, Gezin, Maden, Güncel


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