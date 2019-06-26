26.06.2019 12:14
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Elazığ'da 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Elazığ

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından durdurulan araçta 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

ELAZIĞ'da, jandarma tarafından durdurulan araçta 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu imali ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Arıcak ilçesinden Elazığ 'a uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Ekipler, Yazıkonak beldesi yakınlarında, şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 2 ayrı çantada 6 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.


- Elazığ
Kaynak: DHA
Jandarma , Elazığ , Güncel

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