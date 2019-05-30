Elazığ'da 6 yeni ambulanslar hizmete girdi

Elazığ
'a tahsis edilen 6 yeni ambulans, düzenlenen törenle Acil Sağlık İstasyonlarına dağıtıldı.
Toplam maliyetleri 1 milyar 567 milyon lira olan yeni ambulansların 2'si merkez, diğerleri ise Ağın
, Palu
, Baskil
ve Arıcak
ilçelerindeki istasyonlara tahsis edilerek, halkın hizmetine sunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü
Simülasyon Merkezi önünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, kentte tahsis edilen yeni ambulanslar için Sağlık Bakanlığı
'na teşekkür etti.
Teslim alınan ambulanslarla 58'i standart, 5'i kar paletli, diğerleri yoğun bakım ve sedyeli olmak üzere ambulans sayısının 65'e yükseldiğini ifade eden Polat, şunları söyledi:
"2018 yılı içerisinde yaklaşık 650 bin çağrıya cevap veren Çağrı Merkezimiz, istasyonlarımızı 45 bin 570 vakaya yönlendirmiştir. Kara yolu ile ulaşamadığımız hastalara da hava ambulansı ile hizmet vermekteyiz. 2010 yılından bu yana hava ambulansları ile toplam 635 hastaya 112 Acil Sağlık hizmeti verilmiştir. Kentsel olarak ilk 10 dakikada yüzde 99,3 ve kırsal olarak ilk 30 dakikada yüzde 95'lik bir ulaşım oranı ile 112 Acil Sağlık hizmetleri büyük bir başarı ile yerine getirilmiştir."
Polat, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde 513 personel ile hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Güncel