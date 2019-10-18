Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 600 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken 10 bin 555 TL ceza kesildi.

18.10.2019 14:29Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 600 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken 10 bin 555 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekipler, çalışma kapsamında şüpheli bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada piyasa değeri 72 bin lira olan 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.G.,M.T., M.B. ve A.O.G'ye '4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasın Düzenlenmesine Dair Kanuna Muhalefet Suçu'ndan 10 bin 555 lira idari para cezası uygulandı.

Ekiplerin kaçakçılıkla ilgili çalışmasını sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:41 Çorlu'da polisten uyuşturucu madde satıcılarına operasyon
14:39 İnegöl'de uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı
14:34 Şehit Astsubay'a hüzünlü veda
14:29 Elazığ'da 600 kilo kaçak tütün ele geçirildi
14:33 İmranlı'da ormanı andıran Türkiye'nin en büyük 5. ceviz bahçesi havadan görüntülendi
14:27 Nevşehir'de kasten adam öldürmeye teşebbüsten aranan şahıs tutuklandı
14:30 Ormanlık alana uçan otomobil alev aldı
18.10.2019 14:46:38