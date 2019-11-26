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Elazığ'da 600 öğrenciye mont yardımı

Elazığ'da 600 öğrenci için alınan montlar, ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

26.11.2019 13:27 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:32Elazığ'da 600 öğrenciye mont yardımı
'da 600 öğrenci için alınan montlar, ihtiyaç sahibi olanlara ulaştırılması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kış öncesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Elazığ Dernekleri Federasyonu (ELFED) tarafından 600 öğrenci için mont alındı. Alınan montlar,Başkan Yardımcısı Ahmet Çağtay Talayhan tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Teslim edilen montların belirlenen öğrencilere verileceği aktarıldı.

Yapılan yardımın yerine ulaştırılacağını belirten İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Ulufer, kurum olarak ihtiyacı olan çocukların tespitini yapıldığını aktardı.

Yaptıklarının sosyal yardımlardan birisi olduğunu belirten Federasyonun Gençlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Çağatay Talayhan, "Geleneksel hale gelen Elazığ iş adamaları ve ELFED organizasyonuyla Elazığ'daki ilköğretim çocuklarına mont yardımı yapıyoruz. 600 adet mont yardımı için buradayız. Elazığ da yaşayan iş adamları da kışın gelmesi ile ihtiyaç sahiplerini düşünerek bu yardımları yapıyorlar" diye konuştu. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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