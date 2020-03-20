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Elazığ'da 7 dilenci yakalanıp, işlem yapıldı

Elazığ'da polis ve zabıtanın dilencilere yönelik yaptığı çalışma da 7 şahıs yakalanıp, bin 309 TL para cezası kesildi.

20.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:32
Elazığ'da 7 dilenci yakalanıp, işlem yapıldı
Elazığ 'da polis ve zabıtanın dilencilere yönelik yaptığı çalışma da 7 şahıs yakalanıp, bin 309 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında cami, kamuya açık alanlar ve trafik ışıklarında dilenen 7 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslara Kabahatler Kanunu kapsamında işlem yapıldı.

İşlem yapılan dilencilere bin 309 TL para cezası kesildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Elazığ, Polis, 3. Sayfa

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