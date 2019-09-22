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Elazığ'da "7. İsot ve Peynirli Ekmek Günü" etkinliği

Elazığ'da "7. İsot ve Peynirlik Ekmek Günü" etkinliği düzenlendi.

22.09.2019 16:56Elazığ'da
Elazığ'da "7. İsot ve Peynirlik Ekmek Günü" etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da Yeni ismi Aksaray, eski ismi Yığinki olan mahalle sakinleri her sene düzenledikleri İsot ve Peynirlik Ekmek Günü'nün 7'incisi gerçekleştirildi. Bu sene Elazığ'ı musiki ustalarından olan Köğanklı Hafız lakaplı Mustafa Süer'in anısına düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Elazığ Kürsü Başı ekibinin yer aldığı etkinlikte katılanlara peynirli ekmek ikram edildi.

Etkinlik, emeği geçenlere plaket verilmesi ile sona erdi.

Etkinliğe, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda mahalleli ile davetli katıldı. - ELAZIĞ

Aksaray, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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