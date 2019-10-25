Haberler » Güncel » Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti

Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti

Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçtiELAZIĞ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

25.10.2019 17:56Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti
Elazığ'da 70 kilo kaçak nargile tütünü ele geçti
ELAZIĞ'da bir iş yerinde gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla kent genelinde çalışma başlattı. Kent merkezindeki denetimlerde bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 70 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak tütüne imha edilmek üzere el konulurken, M.Ö. gözaltına alındı.

Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:54 Van'da terör operasyonu
18:52 İbrahim Kalın, CNN World'e konuştu
18:50 Tekirdağ'da 25 kaçak göçmen yakalandı
18:49 Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı hizmete girdi
18:48 Akbank'tan 4 milyar 28 milyon TL net kar
18:47 Silahlı kavga: 1 yaralı
18:46 İsrail askerleri Gazze sınırında 50 Filistinliyi yaraladı
25.10.2019 18:55:02