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Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 8 kaçak göçmen yakalanırken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

02.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:52Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 8 kaçak göçmen yakalanırken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekiplerince Elazığ- karayolunda yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Mısır uyruklu 8 kişi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla şüpheliler, M.B. ve M.A. ise gözaltına alındı.



Diyarbakır, Jandarma, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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