Elazığ'da 8 kaçak göçmen yakalandı

ELAZIĞ'da jandarma ekiplerinin yol kontrolünde 8 kaçak göçmen yakalanırken, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Elazığ- Diyarbakır karayolunda yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda ülkeye yasadışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Mısır uyruklu 8 kişi yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, kaçak geçişleri organize ettiği iddiasıyla şüpheliler, M.B. ve M.A. ise gözaltına alındı.