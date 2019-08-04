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Elazığ'da 8 motosiklet trafikten men edildi

Elazığ'da polisin yaptığı uygulamada 145 motosiklet incelemdi, 8'i trafikten men edildi.

04.08.2019 13:42 Elazığ'da 8 motosiklet trafikten men edildi
Elazığ'da polisin yaptığı uygulamada 145 motosiklet incelemdi, 8'i trafikten men edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, motosiklet yedek parçası satışı yapan işyerleri, motosikletli kuryeler ile kamu binaları ve ekonomik öneme haiz tesislerin önüne gelişi güzel park etmiş motosikletlerin denetim ve kontrollerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak "Uygulama" gerçekleştirildi. Elazığ'da da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde de sabit ve hareketli olmak üzere 2 etap şeklinde uygulama yapıldı.

Uygulama kapsamında 145 motosiklet, 29 araç ve 181 şahıs sorgulandı. Trafik yönünden eksiklikleri bulunan 25 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 8 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi. - ELAZIĞ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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