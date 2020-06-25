Elazığ'da 9 takım 1'inci amatöre çıktı

Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nden 9 takım, 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ne yükseltildi.

Elazığ'da 9 takım 1'inci amatöre çıktı
25.06.2020 15:18 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:02
Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi'nden 9 takım, 1. Amatör Küme Futbol Ligi'ne yükseltildi.

Yaşanan pandemi sürecinin ardından devam etmeyen Elazığ 2. Amatör Küme Futbol Ligi için, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan karar çıktı. Elazığ Amatör Spor Evi'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan ASKF Başkanı Mustafa Gür ile TFF Futbol İl Temsilcisi Turgut Kılınç, 9 takımın 1. Amatör Kümeye yükseltildiğini açıkladı.

Pandemi sürecinden sonra 2. Amatör Futbol Ligleri ile ilgili puantaj sıralamasına göre daha önce karar aldıklarını belirten Elazığ ASKF Başkanı Mustafa Gür, "İl Tertip Komitesi kararını aldıktan sonra TFF Amatör İşler Kurulu'na kararımızı gönderdik. Toplamda Türkiye'de 18 ilimizde alınan kararlar Amatör İşler Kurulu tarafından onaylandı. Bunlardan biri de Elazığ. 23 ilde 1 ve 2. amatör ligler birleştirildi. Bu 23 ilin içinde biz yokuz. 11 ilde de 1. amatör küme statüleri onaylandı. Profesyonel takımlarla ilgili TFF karar verecek. Alınacak karar doğrultusunda bu liglerin devam edip etmeyeceği belli olacak. Bizler de bu kararları kamuoyuyla paylaşacağız. 2. Amatör Lig'den 1. Amatör Lig'e yükselen ekipleri kutlarım" dedi.

TFF İl Temsilcisi Turgut Kılınç ise; "Daha önce yaptığımız toplantıda çabalarımızla deprem ve pandemi sürecinin ardından 4 takım üst lige çıkacaktı. Kulüplerimiz mağdur olmasın diye biz bu yükselen takımların 9 olmasına karar verdik. Bu kararı TFF'ye gönderdik. Bu kararımız onaylandı. 9 ekibimiz önümüzdeki sezon 1. Amatör Lig'de mücadele edecek"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Elazığ, Spor, Haber

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