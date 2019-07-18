Elazığ'da 92 projeye 45 milyon lira destek

Elazığ
'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce 92 projeye 45 milyon lira destek verildi. Kovancılar
Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Programı" kapsamında yapılan 6 bin ton kapasiteli silonun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu söyledi.
Bu kapsamda devletin tarımsal anlamda güzel destekler verdiğini ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:
"Bölgede ki insanımızı sosyo ekonomik açıdan korumak, göçü engellemek için burada üreticiyi tutmamız gerekiyor. Burada yapılan küçük kazançlarımız büyük şehirlerde ki kazançlardan daha değerlidir. Ülkemiz tarım ülkesi Kovancılar ilçemizde tarımsal olarak söz sahibi olacak bir konumdadır. Bu topraklar bizim topraklarımız terk etmeyeceğiz. Huzur içerisinde yaşamak için çalışacağız."
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan da üreticilere bir çok alanda destek verdiklerini işaret ederek, "İl olarak bugüne kadar 92 projeyi yaklaşık 45 milyon liralık bir yatırım bedeli ile hayata geçirdik." dedi.
Şuanda da bir buçuk milyon liralık bir tesisin açılışını yaptıklarını vurgulayan Karahan, şunları konuştu:
"Üreticilerimiz ve çiftçilerimiz bizler için önemlidir. Bizler hükumet olarak üreticilerimizin kazanç oranlarını artırmak daha kaliteli ortamlarda üretim yapmalarını sağlamak ev aile ekonomilerine katkıda bulunmaları için her türlü desteği bugüne kadar verdiğimiz gibi bundan sonrada vermeye devam edeceğiz."
İşletme sahibi Nurettin Çelik ise 6 bin ton olan tesisin kapasitesini 25 bin tona çıkaracaklarını kaydetti.