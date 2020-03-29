Elazığ'da 92 yıllık kapalı çarşı ilk defa kapandı

Dünyada ölümlere sebep olan ve hızla yayılmasıyla bütün insanlığı tehdit eden korona virüs sebebiyle Elazığ 'da 92 yıllık kapalı çarşının kapıları geçici süreliğine kapandı.



Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da korona virüsüne karşı her türlü uyarı, bilgilendirme ve dezenfekte çalışması ilk günden itibaren yapılmaya başlandı. Elazığ Valiliği koordinesinde yapılan Pandemi Kurulu toplantısının ardından kentte birçok yeni tedbir alındı. Yöresel ve doğal ürünlerin bulunduğu 92 yıllık kapalı çarşının da bugün itibarıyla kapanması kararlaştırıldı. Dün verilen kararın ardından bugün çarşı kapılarını geçici süreliğine kapattı. Esnaflar, şimdiye kadar ilk kez kepenklerini indirdiklerini belirttiler. Kente yoğun olarak kullanılan Gazi Caddesi'nin en sakin günlerini yaşaması da tedbirlere uyulduğunu gösterdi.



Alışverişe geldiğini ancak kapalı çarşının kapalı olduğunu görünce şaşırdığını dile getiren İdris Ateş adlı vatandaş, "Kapalı çarşıda görmediğimiz şeyleri ilk defa görüyoruz. Kahvaltılık malzeme almaya geldim ama görüldüğü üzere çarşı kapalı durumdadır. Buralıyım ve ilk defa böyle bir şey görüyorum" dedi.



Kepenkleri indiren kapalı çarşı esnaflarından Mehmet Mızrak, "Burası 92 yıllık bir çarşı ve ben de 20 yıldır burada esnaflık yapıyorum. Dünya genelinde yayılan korona virüsü sebebiyle kapatıyoruz. Virüsten sakınmak için hem halkımız hem kendimiz için burası kapandı. Bir vatandaş olarak da korona virüsünden dolayı ülke genelinde milletin dışarı çıkmaması, genel bir dışarı çıkma yasağı olsa daha iyi olur" diye konuştu.



"92 yıllık bir çarşıda ilk defa kepenkler indirildi"



Dünyada yayılan salgın hastalıktan dolayı kepenkleri indirmek zorunda kaldıklarını ve olması gereken bir karar olduğunu belirten esnaf Sadık Candur, "Her zaman devletimizin, milletimizin yanındayız ve Allah bir daha böyle afetler göstermesin. Burada yaklaşık 150 tane esnaf var. 92 yıllık bir çarşı, ilk defa kepenkler indirildi" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA