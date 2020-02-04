Elazığ'da acilen 451 bina yıkılacak

Elazığ 'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarında sona yaklaşıldı. Elazığ'daki 40 bin 31 binada yapılan hasar kontrollerinin yüzde 85'i tamamlandı. DHA'nın edindiği bilgilere göre 4 Şubat tarihi itibariyle 451 acil yıkılacak, 4 bin 568 ağır hasarlı, bin 759 orta hasarlı, 11 bin 54 az hasarlı bina tespit edildi.

Elazığ'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 kişinin de yaralandığı 6.8 büyüklüğündeki depremde 153 bina yıkıldı, binlerce bina da hasar gördü. Elazığ'da hasar tespit çalışmaları yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri, binaların yüzde 85'ini inceledi. Edinilen bilgilere göre incelenen 40 bin 31 bina, 176 bin 551 konutta hasar tespiti yapıldı. 4 Şubat tarihi itibariyle 451'i acil yıkılacak, 4 bin 568'i ağır hasarlı, bin 759 orta hasarlı, 11 bin 54 az hasarlı bina tespit edildi.

BAŞSAVCILIK RAPORLARI BEKLİYOR

Öte yandan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı sorumlular ile ilgili soruşturmalarda binalarla ilgili hazırlanacak raporları bekliyor. Raporlarda binaların yapımından ya da bina üzerinde yapılan işlemlerden kaynaklanan kusurlarla sorumlalar belirlenecek. Bu aşamadan sonra müteahhit ve görevlilerle ilgili adli soruşturmalar yürütülecek. Başsavcılık yüksek kiralar, yardımlarla ilgili usulsüzlük iddiaları ve diğer konularda da yapılan ihbarları değerlendiriyor. Edinilen bilgilere göre yüksek kiralar konusunda Başsavcılığın soruşturma başlattığı açıklaması sonrası değişiklik gözlendi. Kiraların olağan rakamlara çekildiği tespit edildi.