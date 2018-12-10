Elazığ'da "Ağacımla Büyüyorum, Kendi Seramda Üretiyorum' Projesi

10 Aralık 2018 Pazartesi 15:55



10 Aralık 2018 Pazartesi 15:55

Elazığ'da öğrenciler, "Ağacımla büyüyorum, kendi seramda üretiyorum" projesi kapsamında fidan dikti.İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Ağacımla büyüyorum kendi seramda üretiyorum' projesi Çubukbey Anadolu Lisesinde uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında öğrenciler tarafından ilk aşamada okulun bahçesine 100 adet fidan dikildi.Ağaç dikmenin önemini belirten Vali Yardımcısı Mustafa Gül, "Her bir öğrencimizin burada bir dikili ağacı olacak. Benim de iki tane evladım var. Benim iki evladımın da burada dikili ağacı olacak. Benim içinde güzel bir gün oldu" dedi.Çocuklara ağaç sevgisini kazandırmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini dile getiren Okul Müdürü Serhat Mutlu Cavlı, "Tarım İl Müdürlüğümüzün kurduğu serayla projemize devam ediyoruz. Projemizin amacı çocuklarımızı doğayla tabiatla ağaçla buluşturmaktır. Sera faaliyetine başladığımızda çocukları tohumla tohumları toprakla buluşturma gibi bir amacımız vardı. Çocuklarımıza hobi bahçesi gibi sera alanı oluşturduk" diye konuştu.Projenin önemini vurgulayan İl Milli Müdürü Fevzi Gürtürk ise, "Bir okulumuzun ormanını oluşturduk. Öğrencilerimizle bugünde ağaç dikme etkinliğinde birlikteyiz. Burada ki amacımız öğrencilerimizin çevre bilinci kazanması ve ağaç sevgisinin oluşturulmasıdır"ifadelerini kullandı.Yeşil alan sayısının azlığına dikkat çeken İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan'da, bu bilinçle yeniden çocuklara ve gençlere yeşilin önemine aşılamanın gerektiğini söyledi. - ELAZIĞ