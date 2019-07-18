18.07.2019 00:27
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Elazığ'da ahır yangını korkuttu

Elazığ

Elazığ'da bir ahırda çıkan yangında 5 hayvandan biri dumandan etkilenince kesilmek zorunda kaldı.

Elazığ'da bir ahırda çıkan yangında 5 hayvandan biri dumandan etkilenince kesilmek zorunda kaldı.

Olay, merkeze bağlı Şahinkaya köyü Çelik mezrasında bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda yangın çıktı. Yangını fark eden ahırın sahibi Adnan Özaltı'nın haber verme üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvan çıkarıldı, ancak dumandan etkilenen 1'i kesilmek zorunda kalındı.

Jandarma ekipleri de yangın olayı ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Şahinkaya, Elazığ, 3. Sayfa

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