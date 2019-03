Elazığ'da AK Parti ve MHP'li başkan adayları oylarını kullandı

Kaynak: İHA

Elazığ'da AK Parti ve MHP'li başkan adayları oylarını kullandıELAZIĞ - Elazığ'ın Belediye Başkan adaylarından AK Partili Şahin Şerifoğulları ve MHP'li Bilal Çoban oyunu kullandı. Elazığ'da sabah saat: 07.00'da başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçim süresinde gece gündüz çalışma yaparak vatandaşlarla buluşan adaylarda oylarını kullandı. AK Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Şahin Şerifoğulları, ailesiyle birlikte Sürsürü Mahallesindeki Aziz Gül Ortaokulu'nda 1276 nolu sandıkta oyunu verdi. MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Bilal Çoban ise ailesiyle birlikte Üniversite Mahallesindeki Atatürk Ortaokulu'nda 1351 nolu sandıkta oyunu kullandı.Başkan adayları, oy kullanmalarının ardından açıklamada bulundu.Yoğun ve uzun bir çalışmanın ardından bugün sandık başına demokratik hakkını kullanma adına oyu verdiğini belirten AK Parti Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğluları, "Seçim süreci boyunca çok olgun ve çok seviyeli bir süreç geçirdik. Bu saatten sonra sözde kararda milletindir. Buradan çıkan her türlü kararın başımız üzerinde yeri var. Elazığ için kim daha iyi işler yapacaksa Rabbim ona nasip etsin. Bu noktada kendimiz iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum. Projelerimizi ve yönetim felsefemizi anlattık. Bu saatten sonra sandıktan çıkan sonucu bekleyeceğiz" dedi.Bu seçimin ülkeye ve şehire hayırlı olmasını temenni eden MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Bilal Çoban ise, "38 mahallemizde bütün arkadaşlarımız seçimi iyi bir şekilde geçirdiler. Giremedikleri sokak ve mahalle olmadı. Buda demokrasinin şehrimize ne kadar yerleştiğini 8 köşe şapkanın her köşesinin Gagkoların ne kadar milliyetçi ve objektif olduğunun göstergesidir. Biz doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Bayağı emek verdik. Her köşedeki vatandaşımıza dokunmaya çalıştık. Projelerimizi anlatmaya çalıştık. Doğrusunu millet bilecek ve kararı da onlar verecek. Demokrasi soruyu sordu. Demokrasinin sorduğu bu soruya cevabın başımız üzerinde yeri var. Vatandaşımız neyi gördüyse ona oy verecek. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah şehrimizi utandırmasın. Uzun bir yoldan geldiğim için yol arkadaşlarım bizi daha çok heyecanlandırıyor. Dava ve yol arkadaşlarımızın çabaları inanılmazdı. Bu emeğin sırtımıza yüklediği bir anlamda var. Allah ol demişse bizden buraya kadar. Allah ol der olur. Öl der ölürüz. Bizim yapacağız budur. Bu dünya gelişimizin bir anlamı var. Anlamımızı bu şekilde değerlendirmeyi doğru bulduk ve bu şehre hizmet ettik. Halka hizmeti hakka hizmet olarak kabul ettik" ifadelerini kullandı.