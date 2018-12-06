Elazığ'da Akılcı İlaç Kullanımı Anlatıldı

Elazığ
'da, Türkiye
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi ve Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ
) Türkiye Ofisi iş birliğiyle akıllıcı ilaç kullanımı toplantısı düzenlendi.
Sağlık çalışanları, düzenlenen akılcı ilaç kullanımı toplantısıyla konu hakkında bilgilendirildi.
TİTCK Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Mesil Aksoy, toplantıda yaptığı konuşmada, akılcı ilaç kullanımının tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.
Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili tanımın ilk olarak 1985 yılında DSÖ tarafından yapıldığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:
"TİTCK, Türkiye'de ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik alanında düzenleyici, denetleyici ve yönlendirici otorite olarak görev yapıyor. Akılcı ilaç kullanımının takibi de yine kurumumuza verildi. 81 ilde akılcı ilaç kullanımı il koordinatörlükleri oluşturduk. Bunların oluşturulması bizim gerçekten büyük gücümüz oldu. Çalışmalarımızın bu sonuçlarının belirginleşmesinde ve eş zamanlı Türkiye'de benzer çalışmaların yapılmasında bunun çok büyük katkıları oldu."
İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının dünyada önemli sorunlara hatta ölümlere neden olduğunu dile getirdi.
Gereksiz ve yanlış ilaç kullanımının ülkeye büyük bir ekonomik yük de getirdiğine işaret eden Polat, şunları söyledi:
"Halkımızdan istirhamımız hekimleri ilaç konusunda, özellikle antibiyotik yazmaları konusunda zorlamamaları. Çünkü hekim arkadaşlar onlar için en güzel tedaviyi düzenleyeceklerdir. Yani gereksiz kullanılan bir antibiyotik bırakın fayda vermeyi, tam tersine zarar verecektir. Dirençli bakterilerin çoğalmasına, antibiyotik direncinin oluşmasına neden olacaktır."
Türkiye,Elazığ
06 Aralık 2018 Perşembe 19:56