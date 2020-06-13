Elazığ'da alaca sansar ailesi görüntülendi

Elazığ'da alaca sansar ailesi görüntülendiELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 5 bireyli alaca sansar ailesi görüntülendi.

13.06.2020 19:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 20:43
Elazığ'da alaca sansar ailesi görüntülendi
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 5 bireyli alaca sansar ailesi görüntülendi. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin (IUCN) dünyada nesli tükenme riski yüksek olan türleri sınıflandırdığı 'Kırmızı Liste' kategorisinde yer alan alaca sansar, Karakoçan ilçesine bağlı Üçbudak köyünde görüntülendi. Köy sakinlerinden Barış Doğan, bahçesinde dolaştığı sırada fark ettiği 5 bireyli alaca sansar ailesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Bir süre bahçede dolaşan alaca sansar ailesi daha sonra gözden kayboldu. Elazığ’da alaca sansar ailesi görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karakoçan, Üçbudak, Elazığ, Güncel, Haber

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