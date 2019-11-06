Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

06.11.2019 01:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 01:21
Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya, Bingöl ve Diyarbakır'a bağlantıyı sağlayan Elazığ Güneyçevre yolu İmam Efendi Bulvarı'na bağlantı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mutafa Akgündoğdu idaresindeki 23 LA 451 plakalı otomobil ile Bingöl'den Malatya'ya hasta taşıyan Mükerrem Sağlar idaresindeki 12 AB 029 plakalı ambulans çarpıştı.
Kazada ambulansta bulunan sağlık görevlileri ve hasta da olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin durumu ağır olduğu bildirildi
Polis, kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
Elazığ'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 7 yaralı

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
11:15 Rus uçakları İdlib'de bir evi vurdu: 3 çocuk öldü
11:07 86 yaşındaki adam kendini astı
11:07 Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...
11:09 Karı koca 15 kilo eroin ve 2 kilo metamfetamin ile yakalandı
11:07 Beyoğlu'nda yabancı uyruklu şahsa silahlı saldırı kamerada
10:25 Ağrı'da cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: 1 ölü, 18 yaralı
00:43 Son dakika: İstanbul'da dehşet gecesi! Fatih'te siyanür notu bulunan evden 4 kardeşin cesedi çıktı
19:31 Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı
17:48 Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı
17:03 Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı
6.11.2019 11:22:28