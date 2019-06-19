Elazığ'da, ameliyatsız kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuştu

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
'nde, ameliyatsız kalp kapağı değiştirilen hasta sağlığına kavuştu.
İleri derece kalp kapak darlığı rahatsızlığı nedeniyle hastanede yatan 63 yaşındaki Yasin Orhan, yapılan başarılı operasyonla ameliyatsız kalp kapağı değiştirildi.
Başhekim Doç. Dr. Savaş Öztürk
, bölgede erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak için güncel tedavi yöntemlerini uygulamaya özen gösterdiklerini belirtti.
Şehir hastaneleri anlayışının beraberinde getirdiği fiziki şartlar ve teknolojik imkanların hastalara büyük olanaklar sağladığını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:
"Devletimizin sağlıkta yeni bir anlayışı çerçevesinde ortaya koyduğu şehir hastaneleri kapsamında açılan hastanemiz geçen yıl 1 Ağustos'tan bu yana hizmet veriyor. Hem fiziki alt yapımız hem teknolojik imkanlarımız hem de kaliteli ve kalifiye sağlık çalışanlarımızla teknolojinin getirdiği son yenilikleri hastalarımıza uygulayarak şifa bulmalarına yardımcı oluyoruz. Kardiyoloji kliniği ekibini yaptıkları bu üst düzey teknolojik tedaviden dolayı kutluyorum. Hastamıza da şifaya kavuşmasının getirdiği sevinçle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Kasık damarlarından girilerek kalp kapağı değiştirildi
Operasyonu gerçekleştiren doktor Onur Taşar ise hastanın yapılan muayenesinde ileri derecede kalp kapağında darlık olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.
Hastanın aynı zamanda Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH
) nedeniyle açık kalp ameliyatına uygun olmadığını aktaran Taşar, şunları söyledi:
"Kalp kapağı darlığından dolayı hastamızın akciğerleri su topluyordu, buna çözüm bulmamız gerekiyordu. Bu durum KOAH problemini de arttırıyordu. Kapak darlığının tedavisinde iki yöntem var. Birincisi uzun süredir kullandığımız açık kalp ameliyatı ile kapağının değiştirilmesi ama KOAH problemi olduğu için bu yöntem çok tehlikeliydi. Yüksek riskli olduğu için bizde son zamanlarda ülkemizde de yapılan yeni bir yöntem olan kapalı ameliyat tekniğiyle kasık damarından girerek hastamızın kalp kapağını değiştirmiş bulunmaktayız. Hastamız şuan gayet sağlıklı, ameliyatımız başarılı geçti."
Kardoyoloji Uzmanı Dr. Koray Kalenderoğlu da hastanelerinde ilk defa uyguladıkları yöntemle hastalarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
Hasta Yasin Orhan, uzun yıllardır hastalığı nedeniyle yaşam kalitesinin düştüğünü belirterek, "Allah onlardan razı olsun, şimdi gerçekten çok iyiyim, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.