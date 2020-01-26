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Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı

Elazığ'da Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı.

26.01.2020 09:56 | Son Güncelleme: 26.01.2020 10:15Elazığ'da arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı

'da Cuma günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarında 36 saat geride kaldı.


Gece boyu devam eden arama kurtarma çalışmaları gün doğumunda hız kazandı. Elazığ'da vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT, UMKE, İHH ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Dilek Apartmanı'nın enkazında arama yapan ekipler, enkaz altında oldukları belirlenen 9 kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ELAZIĞ


Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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