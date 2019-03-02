Elazığ'da Aranan 8 Şahıs Yakalandı

Elazığ
'da haklarında yakalama kararı bulunan ve gözaltına alınan 8 zanlı, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri, aralarında "iş yeri veya konut dokunulmazlığını ihlal etme, hırsızlık, kasten adam öldürme, yaralama, silahla tehdit, ruhsatsız silah bulundurma, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, çekte sahtecilik, uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan arama kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında belirlenen bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel
Kaynak: AA