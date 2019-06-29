29.06.2019 13:20
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Elazığ'da aranan şüpheli tutuklandı

Elazığ

Elazığ'da mala zarar vermek suçundan aranan zanlı, tutuklandı.

Elazığ 'da mala zarar vermek suçundan aranan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Haziran 'da kent merkezindeki bir ikametin balkon kapısının camını kırmak suretiyle içeri girerek ikamette bulunan eşyaları karıştıran zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında kimliği tespit edilen zanlı, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
asayiş , emniyet müdürlüğü , 5 haziran , elazığ , Güncel

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