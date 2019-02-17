Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı.<br><br>Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması kapsamında Elazığ il genelinde denetim yapıldı.<br><br>İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 3 bin 433 şahıs ile 163 araç sorgulandı. Sorgulamalarda nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan 1 şahıs ile yoklama kaçağı olarak arandıkları tespit edilen 8 şahıs yakalandı.