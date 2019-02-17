17 Şubat 2019, 14:07
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Elazığ'da Asayiş Uygulaması

Elazığ

Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı.

Elazığ'da asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla düzenlenen "Türkiye Güven Huzur" uygulaması kapsamında Elazığ il genelinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada 3 bin 433 şahıs ile 163 araç sorgulandı. Sorgulamalarda nafaka hükümlerine uymamak suçundan aranan 1 şahıs ile yoklama kaçağı olarak arandıkları tespit edilen 8 şahıs yakalandı. Asayiş Dairesi Başkanlığı,Emniyet Genel Müdürlüğü,Elazığ
Kaynak: AA