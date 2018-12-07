Elazığ'da Asırlık Çeşmenin Kurşun ve Bakırlarını Çalan Hırsız Yakalandı

Elazığ
'ın tarihi Harput
Mahallesi'nde 20. yüzyıl başlarında yapıldığı tahmin edilen Çahpur Çeşmesi'nin bakır ve kurşun kaplamalarını çaldığı iddia edilen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, tarihi mahallede yer alan Çahpur Çeşmesi'nin bakır ve kurşun kaplamalarının çalındığını fark eden mahalle sakinleri jandarmaya ihbarda bulundu.
Bunun üzerine hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlatan İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri çevredeki MOBESE kameralarının kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin A.B. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.
A.B'nin jandarmadaki ifadesinde hırsızlık olayını kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.
07 Aralık 2018 Cuma 12:09