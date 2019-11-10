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Elazığ'da, Atatürk anıldı

ELAZIĞ'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

10.11.2019 13:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:13Elazığ'da, Atatürk anıldı

ELAZIĞ'da, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde törenle anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yılı nedeniyle Öğretmenevi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gaziler, öğrenciler, emniyet ve askeri personel katıldı. Törende, Vali Kaldırım, Kolordu Komutanı Erbaş ve Başkan Şerifoğulları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Anma töreni, çeşitli etkinliklerle devam etti.



Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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