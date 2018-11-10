Elazığ
'da Atatürk
'ün sevdiği eserler seslendirildi
ELAZIĞ - Elazığ'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ölümün 80'inci yılında sevdiği eserlerle anıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü dolayısıyla Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi. Nurettin Ardınçoğlu Kültür Merkezinde verilen konserin Koro şefliğini Kenan Çimtay yaptı. Konserde, Atatürk'ün sevdiği ve Elazığ'a geldiğinde mahalli sanatçılardan tarafından dinlediği Harput
yöresine ait eserler solo ve koro olarak seslendirildi. Konseri çok sayıda vatandaş büyük beğeni ile izledi.Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak Atatürk'ü anmak için konser düzenlediklerini belirten Koro Müdürü Olcay Bürhan, "Koro olarak bu konserimizde şefimiz Kenan Çimtay yönetiminde sanatçılarımız birbirinden güzel 16 eser seslendirdiler. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişlerinde kendisine mali sanatçılar tarafından okunan Harput yöresine ait eserler seslendirdi. Konserimizde bizi yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
Elazığ,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:01