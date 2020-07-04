Elazığ'da atlı jandarma timi, görevine başladı

Elazığ'da atlı jandarma timi, görevine başladıELAZIĞ'a, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi mahallesinde devriye görevine başladı.

04.07.2020 19:30 | Son Güncelleme: 04.07.2020 19:36
Elazığ'da atlı jandarma timi, görevine başladı
ELAZIĞ'a, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'ndan (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi mahallesinde devriye görevine başladı.
Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığı'nca (JAKEM) gönderilen atlı jandarma timi Elazığ İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev almaya başladı. Atlı jandarma timi, yaz dönemi boyunca kentin tarihi Harput Mahallesi, Hazar Gölü çevresi ve Cip mesire alanının da her gün belirli saatlerde devriye gezecek. Bugün devriye faaliyetlerine başlayan atlı jandarma timlerini gören kent sakinleri, bu anı cep telefonu kamarasıyla kaydetti. Cip mesire alanında devriye faaliyetlerine başladıklarını söyleyen Astsubay Kıdemli Çavuş Cihan Yıldız, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. Yıldız, "Elazığ Valiliği'nin emrince Cip mesire alanında vatandaşımızın emniyet ve güvenliğini sağlamaktayız. Aynı zamanda meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza moral desteği vermek amacıyla görevlendirildik "diye konuştu.
Vatandaşlarda, atlı jandarma timinin başlattığı devride duydukları memnuniyetleri dile getirdi. Elazığ’da atlı jandarma timi, görevine başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Nevşehir, Elazığ, Güncel, Haber
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