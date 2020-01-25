Haberler » Magazin » Elazığ'da Azize seferberliği! Tüyleri diken diken eden telefon görüşmesi - Magazin

Elazığ'da Azize seferberliği! Tüyleri diken diken eden telefon görüşmesi

FLAŞ... Elazığ'daki kurtarma ekipleri enkaz altındaki bir kadınla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsminin Azize olduğu öğrenilen kadına kurtarma ekipleri neler yapması gerekenleri anlattı. Kurtarma ekiplerinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra çıkarıldı (Haberin videosu aşağıda)

25.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 15:41Elazığ'da Azize seferberliği! Tüyleri diken diken eden telefon görüşmesi




'daki deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetleri sırasında enkaz altında Azize adlı kadınla yapılan telefon görüşmesi kameralara böyle yansıdı.& ;


Telefon görüşmesinden Azize'nin yanında bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Ekipler, Azize'ye "Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış" dedi.

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.





Deprem, Elazığ, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

15:48  Tokyo buluşması
15:41  Elazığ'da Azize seferberliği! Tüyleri diken diken eden telefon görüşmesi
15:13  Brat Pitt'ten "Matrix" itirafı
14:42  Yunanistan'ın Elazığ depreminde yardımcı olduğunu öğrenen Gökhan Özoğuz'dan dikkat çeken sözler
13:41  Gökhan Özoğuz: Deprem olduğunda beddua edenler...
25.1.2020 16:08:03