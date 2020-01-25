Elazığ'da Azize seferberliği! Tüyleri diken diken eden telefon görüşmesi







Elazığ 'daki deprem sonrasında arama kurtarma faaliyetleri sırasında enkaz altında Azize adlı kadınla yapılan telefon görüşmesi kameralara böyle yansıdı.& ;

Telefon görüşmesinden Azize'nin yanında bir kişinin daha olduğu anlaşıldı. Ekipler, Azize'ye "Hiç kimse susmasın aşağıda. Aşağıdaki herkesin annesi sensin. Tek iletişim kurduğumuz kişi sensin. Sen daha güçlü olacaksın. Senden tek istediğim şey o teyzeye seslen. Onu konuşturmaya çalış" dedi.

Elazığ'daki depremde sağlık personelinin telefonla görüştüğü "Azize" isimli kadın, enkaz altından 17 saat sonra kurtarıldı.









