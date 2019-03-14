Elazığ'da Bağevinde Hırsızlık İddiası

Kaynak: AA

Elazığ'da, bir bağ evinden hırsızlık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar ilçesine bağlı Taşçanak köyündeki bir bağ evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Yapılan çalışmanın sonucunda hırsızlık olayını daha önce de işlediği bir suç nedeniyle denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılan C.D'nin (17) gerçekleştirdiği tespit edildi.Gözaltına alınan C.D'nin çaldığı malzemeleri esrar karşılığında marangozluk yapan M.D'ye sattığını belirleyen ekipler, narkotik köpeği ile M.D'nin iş yerinde arama yaptı.Aramada, bağevinden çalınan 2 matkap, cırcır anahtar takımı, 8 gram esrar, uyuşturucu düzeneği, uyuşturucu tartımında kullanıldığı değerlendirilen dijital tartı bulundu.Gözaltına alınan M.D. ve C.D'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.