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Elazığ'da bahar havası, ağaçlar çiçek açtı

Elazığ'da bahar havası, ağaçlar çiçek açtı Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlar çiçek açtı.

16.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:27
Elazığ 'da bahar havası, ağaçlar çiçek açtı
ELAZIĞ - Elazığ'da havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlar çiçek açtı.
Kış mevsiminin yerini bahara bıraktığı Elazığ'da belirli yerlerde bulunan badem ve kaysı ağaçları çiçek açmaya başladı. Beyaz ve pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde bir çok nokta rengarenk oldu.Vatandaşlar, Mart ayında zaman zaman havaların soğuması ihtimali nedeniyle çiçek açan ağaçların meyvelerinin zarar görmesinden endişe ediyor.
Öteyandan kayısısı ile ünlü olan Baskil ilçesinde de baraj sahili kısmında yer alan ağaçların çiçek açtığı öğrenildi. Elazığ'da bahar havası, ağaçlar çiçek açtı

Kaynak: İHA

Etiketler : Elazığ, Güncel

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