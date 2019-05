Elazığ'da "Bakkalımıza Bakakalma" projesi

Kaynak: İHA

Elazığ'da öğrencilerin hazırladığı "Bakkalımıza Bakakalma" projesini kapsamında final etkinliği gerçekleştirildi.Şehit Önder Pınar Ortaokulu tarafından eğitim yılı başında çalışmalarına başlanan "Bakkalımıza Bakakalma" projesinin final toplantısı gerçekleştirildi.Milli Eğitim Müdürlüğü ve Elazığ Bakkallar Odası' nın ortak çalışması olan projenin finalinde, hem bakkallar ziyaret edildi hemde şuana kadar yapılan çalışmalar ve ziyaretlerde çekilmiş fotoğraflardan oluşan sergi açıldı. Etkinliğe katılan Elazığ TSO Başkanı Arslan ve Tarım İl Müdürü Turan Karahan mavi bakkal önlüğünü giyinerek öğrencilerle birlikte bakkal ziyaretinde bulundu.Etkinliğe katılan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan," Bugün burada çok önemli bir farkındalık projesi için bir araya geldik. Ülkemizin kaybolmaya yüz tutmuş sektörlerine can verebilmek onların hayatlarını devam etmelerini sağlamak adına bugün 'Bakkallara Bakakalma' projesinin finaline katıldık. Burada ciddi bir emek var. Bakkalların misyonu bizim kültürümüzde gerçekten çok önemli, ailemizin birer parçası iyi günümüzde kötü günümüzde bizler ile birlikte olan paramız olmadığında alışverişimizi yapabileceğimiz her türlü emanetimizi bırakabileceğimiz sokaklarımızın mahallelerimizin gözetleyicileri aynı zamanda ahilik kültürünün ciddi temsilcileridirler"dedi.Oda Başkanı Cebrail Top'ta, etkinlik kapsamında her ayın 23'ündü 23 öğrenci ile bakkalları ziyaret ettiklerini ve orada çekilen fotoğraflarla farkındalık oluşturma adına sergi açıldığını aktardı.