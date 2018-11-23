Elazığ'da Balıkçılara Denetim

23 Kasım 2018 Cuma 14:34



23 Kasım 2018 Cuma 14:34

Elazığ'da bulunan balıkçılar denetlenerek, bilgi verildi.Kapalı çarşıda bulunan balıkçılar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetime, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, müdür yardımcısı Vedat Ergün, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Hacı Paşa Tuğyan ile teknik personel katıldı. Balıkçılıkla uğraşan esnaflara 5996 sayılı gıda ve 1380 sayılı su ürünleri kanunu ile mevzuata uygun satışı yasal olan balıklar hakkında bilgi verdi.Elazığ'ın su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığı açısından önemli bir konumda olduğunu ve iç sularda çok önemli potansiyele sahip olduklarını aktaranİl Müdürü Turan Karahan," İlimizde su ürünleri sektörünün bir parçası konumundaki 28 adet balık satış yeri ekiplerimizce 5996 sayılı gıda ve 1380 sayılı su ürünleri kanunları kapsamında hijyen, tür, zaman yasağı ve asgari boy limitlerine uygunluk yönlerinden denetlenmektedir.Sahip olduğumuz bu yüksek su ürünleri potansiyelini en verimli şekilde kullanarak insan sağlığında çok önemli yeri olan balığın hijyenik ortamlarda halkımıza sunmak ve sürdürülebilir avcılığını da sağlayacak şekilde satılmasını sağlamak için rutin ve şikayet esaslı denetimlerimiz olmaktadır. Bu denetimlerle avlanabilir asgari boy limitlerine uygun olmayan balıkların satılması engellenerek dolaylı olarak balıkçılarca avlanması da engellenmiş olmaktadır. Bu sayede balıklar çoğalma şansı bulacak, balıkçılarımız hem daha çok balık avlayarak kazançlarını arttıracak hem de halkımız daha ucuz balık yemiş olacaktır"dedi.Dünya ve Avrupa ülkelerin de kişi başına balık tüketimin 15-20 kilogram seviyesinde olduğuna dikkat çeken Karahan, Türkiye'de ise bu rakamın 5 kilogram seviyesinde olduğunu kaydetti.Elazığ'da da balık tüketiminin daha düşük olduğunu dile getiren Karahan,"Bu sebeple sağlıklı yaşam için balık tüketimini arttırmamız ve en az haftada 1 sefer balık tüketmemiz gerekmektedir.Su ürünleri sektörünün bir parçası olan perakende balık satıcılarımızın da kurallara uyarak halkımıza sağlıklı balık yedirmelerini ve aynı zamanda sürdürebilir avcılığa destek olmalarını talep ediyoruz. Tüketicilerin balık alırken yaşadığı uygunsuzlukları ALO 174 hattına ve müdürlüğümüze ulaştırmalarını istiyoruz"diye konuştu. - ELAZIĞ