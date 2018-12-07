Elazığ
'da "Başarıda moral ve motivasyon" konferansı düzenlendi.
Yazar Halit Ertuğrul, Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi ve Elazığ Belediyesi iş birliğiyle Elazığ Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konferansta moral ve motivasyonun başarıdaki önemi hakkında öğrencilere bilgi verdi.
Bu konferans sonucunda öğrencilerin güzel hedeflerinin olacağını aktaran Ertuğrul, şunları söyledi:
"Başarmaya inanmadan başarılı olunamaz. Ben zor bir hayattan geliyorum. Çok zorlandığım zamanlarda öğretmenlerim de şunu duymuşumdur. Başarmanın ikinci önemli yanı arkadaş gurubudur. Biz ancak arkadaşımız kadar başarılı oluruz. Arkadaşımızın başarı seviyesi ne kadar ise bizim de başarımız o kadardır."
Elazığ
07 Aralık 2018 Cuma 17:03