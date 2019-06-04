Elazığ'da bayramlaşma programı

Elazığ
valiliğinde bayramlaşma programı yapıldı. Ramazan Bayramı
nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Vali Çetin Oktay Kaldırım
, valilik makamında il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Bayramlaşma programına AK Parti
Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut
, Sermin Balık
, Zülfü Tolga Ağar
, Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma
Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu, siyasi parti il başkanları, STK
temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı
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