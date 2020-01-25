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Elazığ'da bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bazı vatandaşlar geceyi spor salonunda geçirdi.

25.01.2020 06:13 | Son Güncelleme: 25.01.2020 06:27

AFAD verilerine göre, 'ın ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. , Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu.

GECEYİ SPOR SALONUNDA GEÇİRDİLER

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı vatandaşlar geceyi deprem toplanma alanı olan Yakup Salonu'nda geçirdi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem sonrası evleri güvenli olmadığı için dışarıda kalan vatandaşlar, kentteki spor salonları, park ve bahçeler ile konferans salonlarına sığındı.

"ARTÇI ŞOKLAR OLUNCA AŞAĞI İNMEK ZORUNDA KALDIK"

Ailesiyle spor salonuna sığınan Kürşat Altık, evde oldukları sırada depreme yakalandıklarını, sarsıntı anında büyük bir panik yaşadıklarını belirtti. Dua ederek sarsıntının geçmesini beklediklerini ifade eden Altık, "Depremin bitmesini bekledik ama bitmeyince 5. kattan aşağı inmek zorunda kaldık. Bir süre buraya sığındık, sonra tekrar eve gittik ancak artçı şoklar olunca tekrar buraya gelmek zorunda kaldık. Allah beterinden saklasın, tüm Elazığlılara geçmiş olsun" dedi.

"EVİMİN DUVARLARI YIKILDI, TUĞLALAR KIRILDI"

Bir başka depremzede Hatun Göçer ise deprem nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu, güvenli olmadığı için evlerine giremediklerini aktararak, "Şiddetli bir deprem oldu, eve giremedik. Evimin duvarları yıkıldı, tuğlalar kırıldı. Deprem olduğundan beri dışarıdayız" diye konuştu.

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