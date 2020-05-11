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Elazığ'da berberler, çarşılar ve pazarlar önlemlerle açıldı

Elazığ'da berberler, çarşılar ve pazarlar önlemlerle açıldıELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle birlikte berberler, Kapalıçarşı, buğday pazarı ve kuyumcular yeniden hizmet vermeye başladı.

11.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:12
Elazığ'da berberler, çarşılar ve pazarlar önlemlerle açıldı
ELAZIĞ'da, koronavirüsle mücadelede normalleşme süreciyle birlikte berberler, Kapalıçarşı, buğday pazarı ve kuyumcular yeniden hizmet vermeye başladı.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Elazığ'da daha önce kapatılan 92 yılık Kapalıçarşı, berberler, buğday pazarı ve kuyumcular, bugün kapılarını açtı. 45 gün önce kapatılan Kapalıçarşı'da esnaf, ürünlerini tezgahlarına yerleştirirken, vatandaşlar da alışverişlerini yapmaya başladı. Koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinde yeniden hizmete açılan işletmelerde tedbirler de sıkı bir şekilde uygulanıyor.
Kapalıçarşı esnafından Nevzat Kızılelma, çarşıda sıkı önlemler aldıklarını ifade ederek, Esnafımız hijyene çok önem veriyor. Vatandaşlarımız Kapalıçarşımızı rahatlıkla ziyaret edebilirler dedi.
2 AY SONRA TIRAŞ OLABİLDİ
Berbere gelen kent sakinlerinden İsmail Özdoğan, 2 aydır koronavirüs nedeniyle tıraş olamadığını söyledi. Tıraş olmak için geldiği berberde alınan tedbirlerle memnun kaldığını ifade eden Özdoğan, Hijyenik bir ortam, her şey tek kullanımlık. Rahat bir şekilde tıraş oldum diye konuştu. Elazığ’da berberler, çarşılar ve pazarlar önlemlerle açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Elazığ, Güncel, Haber

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