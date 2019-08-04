Haberler» Güncel» Haber

Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralıEAZIĞ'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

04.08.2019 21:58
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
EAZIĞ'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Subaşı sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada O.B. ve B.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ, kavga, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:00   Beşiktaş, Avusturya kampını galibiyetsiz bitirdi
23:00   Dışişleri Bakanlığı: "Sudan'daki gelişmeler memnuniyet verici"
23:00   Arızalanan teknedeki 2 kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı
22:59   AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği
22:56   İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NUN BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ BİNALİ YILDIRIM AÇTI
22:55   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'da- 2 (detaylar, tamamı FTP'de)
22:54   Sulama kanalında kaybolan İsmail'in cesedi bulundu