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Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

ELAZIĞ'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.

05.08.2019 01:16 Elazığ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
ELAZIĞ'da, iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada, 2 kişi bıçaklanarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Subaşı sokakta karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada O.B. ve B.Ö. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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Kaynak: DHA

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