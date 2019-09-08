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Elazığ'da bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada elektrik kablosu makarası arasına zulalanmış 100 karton içerisinde bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

08.09.2019 16:25 Elazığ'da bin adet kaçak sigara ele geçirildi
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada elektrik kablosu makarası arasına zulalanmış 100 karton içerisinde bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sırasında, Diyarbakır yolu polis uygulama noktasında durdurulan bir turizm firmasına ait yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramda elektrik kablosu makarası içine zulalanmış vaziyette 100 karton içerisinde bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara ile ilgili şüpheli O.K. yakalanarak gözaltına alındı. - ELAZIĞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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