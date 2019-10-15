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Elazığ'da bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı

Elazığ'da Goncalar Solmasın Derneği bin 13 öğrenciye bot, kaban ve kırtasiye yardımı yaptı.

15.10.2019 16:36Elazığ'da bin öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı
Elazığ'da Goncalar Solmasın Derneği bin 13 öğrenciye bot, kaban ve kırtasiye yardımı yaptı.
Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, 17 Kasım İlkokulu ve Şehit Nadir İpek Ortaokulunda yardım malzemelerinin dağıtımında yaptığı konuşmada bu tür sosyal sorumluluk projelerini desteklediklerini söyledi.
Bu kapsamda iki okulda bin 13 öğrenciye giysi ve kırtasiye yardımı yapıldığını vurgulayan Gürtürk, şunları kaydetti.
" Elazığ da bu tür iş adamları kurum ve kuruluşlarımız çok güzel katkı sağlıyor. Havaların soğuması ile birlikte bu katkı ve desteklerini artıran, destek sunan herkese teşekkür ediyorum. Önümüzdeki zaman zarfında birçok okulumuza bunun gibi destek ve katkılar sunulacak. Biz sadece bu hayır seferlere bir köprü görevi görüyoruz."
Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanlıoğlu da "Şimdiye kadar 23 bin çocuğa ulaştık. Hayırsever bir kuruluşun katkılarıyla bugün bin 13 çocuğa kaban, bot ve kırtasiye hediyelerini getirdik." dedi.

Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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