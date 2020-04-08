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Elazığ'da bir apartman daha karantinaya alındı

Elazığ'da bir apartman daha karantinaya alındı Son kararla birlikte kent merkezinde 4 apartman olmak üzere toplam 7 noktada karantina sürecinin devam ettiği bildirildi Elazığ'da korona virüs sebebi ile bir apartman daha karantinaya alındı, binada ilaçlama yapıldı.

08.04.2020 22:15 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:16
Elazığ 'da bir apartman daha karantinaya alındı
Son kararla birlikte kent merkezinde 4 apartman olmak üzere toplam 7 noktada karantina sürecinin devam ettiği bildirildi
ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüs sebebi ile bir apartman daha karantinaya alındı, binada ilaçlama yapıldı.
Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da tedbirler alınmaya devam ediyor. Daha önce kent merkezinde 3 apartman, Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar İlçesinde bir köy, Baskil ilçesinde ise bir mezra karantina alındı.Bugün ise merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi 305'inci sokakta bulunan bir apartman da ikamet eden bir kişinin testi pozitif çıkması nedeniyle karantina süreci başlatıldı. Valilik kararıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler apartmanı karantina altına aldı. Polisin nöbet tutmaya başladığı apartmana giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Öte yandan Elazığ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de karantina altına alınan binada ilaçlama ilaçlama yaptı. Elazığ’da bir apartman daha karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Etiketler: Elazığ, Genel
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