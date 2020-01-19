Elazığ'da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu

Elazığ 'da yolda yürüyen bir genç, araçtan açılan ateşle bacağından yaralandı. Yaralı gencin panikle uzaklaşmaya çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

3 EL ATEŞ EDİLDİ

Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Şeh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Barış D'ye (18) yoldan geçen bir araçtan 3 el ateş edildi. Genç açılan ateşle bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Gencin yaralı halde korku ve panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışması güvenlik kameralarına yansırken, polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.