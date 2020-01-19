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Elazığ'da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu

Elazığ'da yolda yürüyen şahsa, kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobil içinden ateş açıldı. Bacağından yaralanan şahsın olay sonra kaçma çabaları da güvenlik kameralarına yansıdı.

19.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:50

'da yolda yürüyen bir genç, araçtan açılan ateşle bacağından yaralandı. Yaralı gencin panikle uzaklaşmaya çalışması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

3 EL ATEŞ EDİLDİ

Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Şeh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Barış D'ye (18) yoldan geçen bir araçtan 3 el ateş edildi. açılan ateşle bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Gencin yaralı halde korku ve panikle bölgeden uzaklaşmaya çalışması güvenlik kameralarına yansırken, polis saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Elazığ'da bir genç araçtan sıkılan kurşunların hedefi oldu

Elazığ, Polis, Genç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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