Haberler » 3. Sayfa » Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı - Haberler

Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı

Elazığ'da eve sarhoş gelen kişi önce tartıştığı babasını bıçakladı, ardından kaçan annesinin komşularına saklandığını düşünerek ikametin kapısını kırıp içeri girdi.

28.12.2019 00:39 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:44 Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı
'da eve sarhoş gelen kişi önce tartıştığı babasını bıçakladı, ardından kaçan annesinin komşularına saklandığını düşünerek ikametin kapısını kırıp içeri girdi. Saldırgan burada iki komşunu yaraladı.

Olay, merkeze bağlı Rüstem Paşa Mahallesi Dede Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü bir şekilde eve gelen E.T. (37), anne ve babası ile tartıştı. Daha sonra eline bıçak alan E.T. babasını kolundan yaraladı, bu sırada anne evden kaçarak bodruma saklandı. Şüpheli E.T., annesinin alt komşularına sığındığını zannederek onların kapısını kırıp içeri girdi. İçeride evdekilerden birini kolundan bıçaklayarak yaralayan şahıs, arbede de bir kişinin de kolunun kırılmasına neden oldu. Polisin durumdan haberdar olması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şüpheli E.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan baba ile 2 komşu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde ifadesi alınan şüpheli E.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Korkut, Elazığ, Polis, Anne, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

00:41   Fatih'teki arkadaşını vurup kafasına sıkan bekçi hayatını kaybetti - Haberler
00:39   Elazığ'da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı - Haberler
00:28   Trablus Havaalanı'nda çatışma! UMH güçleri, 10 Hafter askerini esir aldı - Haberler
00:26   TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan: "Dünyayla rekabet edebilen Türkiye var" - Haberler
00:24   Bakan Dönmez: Yerli otomobil gururumuz olacak - Haberler
23:10   Kazakistan'daki korkunç uçak kazasından sevindirici detay geldi! O anlar kamerada - Haberler
22:33   İlişki sırasında cinsel organı ısırılan şahıs gerçeği acil serviste öğrendi! - Haberler
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Haberler
18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
28.12.2019 00:57:54