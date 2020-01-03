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Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

Elazığ'da bir iş yerinin sahibini vuran şüpheli Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:21 Elazığ'da bir kişiyi iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı
'da bir iş yerinin sahibini vuran şüpheli Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir tütüncü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şüpheli Z.T., E.A'nın iş yerine gelerek alacak verecek meselesinden tartışma çıkardığı iddia edildi. Çıkan tartışmada Z.T. yanında bulunan tabanca ile E.A'yı 2 yerinden vurup kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, polis çevrede yaptığı çalışmada şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan şüpheliden olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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