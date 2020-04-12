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Elazığ'da bir köy ve bir mahalle karantinaya alındı

Elazığ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Baskil ilçesinin Gemici köyü ve Sivrice ilçesinin Hazar Mahallesi karantinaya alındı.

12.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:14
Elazığ'da bir köy ve bir mahalle karantinaya alındı
Elazığ 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Baskil ilçesinin Gemici köyü ve Sivrice ilçesinin Hazar Mahallesi karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gemici köyü ve Hazar Mahallesi'nde koronavirüs vakası görülmesi üzerine Baskil ve Sivrice Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca söz konusu yerleşim yerlerinde karantina uygulanması kararı alındı.
Sivrice ilçe merkezine araç giriş çıkışları zaruri hizmetler dışında ikinci bir karara kadar kısıtlandı.
Vali Çetin Oktay Kaldırım da vatandaşlara "Evde kal" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sivrice, Baskil, Elazığ, Güncel
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