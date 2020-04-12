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Elazığ'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı

Elazığ'da korona virüs vakası tespit edilen Sivrice ilçesinde bir mahalle ile Baskil ilçesi Gemici köyü 14 günlüğüne karantinaya alındı.

12.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:06
Elazığ'da bir köy ve mahalle karantinaya alındı
Elazığ 'da korona virüs vakası tespit edilen Sivrice ilçesinde bir mahalle ile Baskil ilçesi Gemici köyü 14 günlüğüne karantinaya alındı.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid-19) vakası görüldüğünden dolayı Baskil ve Sivrice İlçeleri Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla Baskil ilçesi Gemici köyü ve Sivrice ilçesi Hazar Mahallesi 14 gün süreyle karantinaya alınmış ve ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Sivrice ilçe merkezine araç giriş-çıkışları zaruri hizmetler hariç olmak üzere ikinci bir karara kadar kısıtlanmıştır" denildi.

Elazığ'da daha önce de Karakoçan ilçesinde bir mahalle, Kovancılar ilçesinde bir köy, Baskil ilçesinde bir mezra, kent merkezinde ise farklı mahallelerde 11 apartman karantinaya alınmıştı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivrice, Baskil, Elazığ, Güncel
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