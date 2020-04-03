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Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

03.04.2020 21:56 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:56
Elazığ'da bir mahalle karantinaya alındı

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.

Karakoçan ilçe merkezindeki Kulubaba Mahallesi, koronavirüs vakası tespit edilmesinin ardından karantinaya alındı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahallede sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"?Valiliğimizce alınan karar doğrultusunda, ilimiz Karakoçan ilçemize bağlı Kulubaba Mahallesi'nde koronavirüs hastalığı vakası görüldüğünden dolayı salgını kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mahalleye giriş ve çıkışlara izin verilmeyerek, ikinci bir karara kadar karantina altına alınmasına, istisnai durumlar dışında dışarıya çıkılmamasına, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verilmiştir."


Kaynak: DHA

Etiketler: Karakoçan, Güncel
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